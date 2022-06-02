В Петербурге завершен первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе

Оно расширится с двух до четырех-шести полос.

В Колпинском районе Петербурга завершен первый этап ремонтных работ на Петрозаводском шоссе. Рабочее движение по новому путепроводу на пересечении с Лагерным шоссе и по правому направлению в сторону Кировска открыто. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 октября.

По участку со стороны Северной столицы можно проехать в Колпино, а со стороны Колпино – по направлению в Петербург и Кировск.

Специалисты выполнили переустройство инженерных коммуникаций и дорожные работы, установили шумозащитные экраны, подпорную стенку на подходе к путепроводу, уложили асфальт. <…> После окончательного завершения проекта появится возможность транзитного объезда Колпино. Пресс-служба Смольного

Петрозаводское шоссе расширится с двух до четырех-шести полос. Для пешеходов обустроят тротуары, 23-метровый надземный переход, остановки общественного транспорта и светофоры.

Ранее мы рассказывали о том, что на Садовой улице до конца года отремонтируют 3 км трамвайных путей.

Фото: администрация Колпинского района