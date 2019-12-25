Бывшую территорию завода на Кантемировской застроят жильем

Участок занимал АО "ОДК-Климов".

В Выборгском районе Петербурга застроят бывшую территорию АО "ОДК-Климов", соответствующее разрешение группе компаний "ПИК" выдал Госстройнадзор. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что через четыре года на месте бывшего завода на Кантемировской улице появится порядка 128 тысяч "квадратов" недвижимости, 66 тысяч из которых будут жилыми. Также на территории появятся многоэтажные автостоянки закрытого типа. Инвестиции в проект составят от 3 до 10 млрд рублей. Площадь участка для строительства измеряется в 4,87 га, ГК приобрела его на торгах в прошлом году. Для строительства на территории снесут все существующие здания, не являющиеся объектами культурного наследия: памятную "Сборную мастерскую автомобильной фабрики "Русский Рено" не тронут, но приспособят под детсад.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске построят комплекс зданий для бизнес-инкубатора фонда поддержки МСП.

Фото: Piter.TV