В Петербурге застрелили рецидивиста, который бросился на полицейского

Мужчина получил проникающее огнестрельное ранение груди и живота и скончался в машине скорой помощи.

В ночь на четверг полицейский застрелил при задержании пьяного мужчину, который кинул нож в жену. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В поселке Солнечное местная жительница ночью обратилась в полицию. Она рассказала, что закрылась в комнате с детьми, потому что пьяный муж кинул нож в нее. После прибытия правоохранителей мужчина выскочил на сотрудников с ножом и начал им угрожать. На просьбу прекратить дебошир не реагировал. Сержант выстрелил в воздух, однако мужчина не реагировал. Тогда полицейский выстрелил в сторону нарушителя. Мужчина получил проникающее огнестрельное ранение груди и живота и скончался в машине скорой помощи.

Сообщается, что мужчина был неоднократно судим за различные преступления. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Piter.tv



