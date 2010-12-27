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Граждане Узбекистана теперь могут решать свои проблемы в генконсульстве
Сегодня, 11:48
0
ProkVad
1748

Граждане Узбекистана теперь могут решать свои проблемы в генконсульстве

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На подготовку ушло чуть меньше года.

В Санкт-Петербурге открылось Генеральное консульство Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В его консульский округ входит Северо-западный федеральный округ Российской Федерации.

Говорится в сообщении

В первую очередь консульство будет заниматься решением сложных вопросов своих граждан, следить за их правами и защищать. Кроме того, известно, что в консульстве будут проводиться правовую помощь для жителей Узбекистана, что проживают на территории Петербурга, а также мониторить миграционный поток граждан Республики.

Генконсульство расположено на 4-й Красноармейской улице, 4А.

 

Теги: консульство , петербург , россия , узбекистан
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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