Граждане Узбекистана теперь могут решать свои проблемы в генконсульстве

На подготовку ушло чуть меньше года.

В Санкт-Петербурге открылось Генеральное консульство Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В его консульский округ входит Северо-западный федеральный округ Российской Федерации. Говорится в сообщении

В первую очередь консульство будет заниматься решением сложных вопросов своих граждан, следить за их правами и защищать. Кроме того, известно, что в консульстве будут проводиться правовую помощь для жителей Узбекистана, что проживают на территории Петербурга, а также мониторить миграционный поток граждан Республики.

Генконсульство расположено на 4-й Красноармейской улице, 4А.