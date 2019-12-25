  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заработал российский сервис бронирования отелей и экскурсий взамен Booking
Сегодня, 9:55
123
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заработал российский сервис бронирования отелей и экскурсий взамен Booking

0 0

Сервисы работают на отечественном программном обеспечении.

В Петербурге заработал отечественный сервис по бронированию отелей, который может быть альтернативой закрывшемуся Booking.com. Об этом накануне сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Приобрести билеты на самолет из разных регионов, забронировать гостиницу, подобрать себе туристический маршрут и найти аккредитованного экскурсовода можно на портале Visit Petersburg.

Найти подходящий вариант для проживания и оплатить его можно на сайте travel.rzd.ru. Перечень гостиниц, которые сотрудничают с порталом, будет увеличиваться. Оба сервиса используют программное обеспечение отечественной разработки.

Фото: Piter.tv

Теги: бронирование, гостиница, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии