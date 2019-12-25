В Петербурге заработал российский сервис бронирования отелей и экскурсий взамен Booking

Сервисы работают на отечественном программном обеспечении.

В Петербурге заработал отечественный сервис по бронированию отелей, который может быть альтернативой закрывшемуся Booking.com. Об этом накануне сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Приобрести билеты на самолет из разных регионов, забронировать гостиницу, подобрать себе туристический маршрут и найти аккредитованного экскурсовода можно на портале Visit Petersburg.

Найти подходящий вариант для проживания и оплатить его можно на сайте travel.rzd.ru. Перечень гостиниц, которые сотрудничают с порталом, будет увеличиваться. Оба сервиса используют программное обеспечение отечественной разработки.

Фото: Piter.tv