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В Петербурге запустят сегвей-тур по местам Довлатова
Сегодня, 12:28
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TretyakovaS
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В Петербурге запустят сегвей-тур по местам Довлатова

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На следующей неделе запустят сегвей-тур по местам Сергея Довлатова. Первая экскурсия пройдет 11 августа.

В следующую субботу, 11 августа стартует первая экскурсия сегвей-тура по местам писателя Сергея Довлатова. Об этом пишет "Мойка 78". 

Экскурсию разработал музей Анны Ахматовой. По словам организаторов экскурсии, сегвей позволит взглянуть на город под новым углом, а также посмотреть как можно больше, не устав при этом. Тур будет посвящен жизни и творчеству писателя. Отметим, что Сергей Довлатов жил и работал на улице Рубинштейна 34 года, с перерывами.

На экскурсию попасть могут не все - только люди весом 30-110 килограммов. Также организаторы советуют надеть удобную обувь.

Записаться на экскурсию можно будет на сайте музея. 

Фото: ВКонтакте/Аренда жилья СПб и ЛО

Теги: в петербурге запустят сегвей-тур по местам довлатова , музей анны ахматовой , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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