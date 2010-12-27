В Петербурге запустят сегвей-тур по местам Довлатова

В следующую субботу, 11 августа стартует первая экскурсия сегвей-тура по местам писателя Сергея Довлатова. Об этом пишет "Мойка 78".
Экскурсию разработал музей Анны Ахматовой. По словам организаторов экскурсии, сегвей позволит взглянуть на город под новым углом, а также посмотреть как можно больше, не устав при этом. Тур будет посвящен жизни и творчеству писателя. Отметим, что Сергей Довлатов жил и работал на улице Рубинштейна 34 года, с перерывами.
На экскурсию попасть могут не все - только люди весом 30-110 килограммов. Также организаторы советуют надеть удобную обувь.
Записаться на экскурсию можно будет на сайте музея.
Фото: ВКонтакте/Аренда жилья СПб и ЛО