В Петербурге пустят дополнительные автобусы

В понедельник, 13 сентября, на улицы Петербурга пустили дополнительные автобусы по востребованным маршрутам: №№20, 74, 161, 169, 114, 190, 140 и 133. Об этом сообщили в "Пассажиравтотрансе".
Отмечается, что по выходным увеличат количество подвижного состава на данных направлениях. Предприятие приняло такое решение, чтобы сократить время ожидания автобусов и сделать поездку для петербуржцев более комфортной.
Кроме того, с начала месяца было направлено 23 дополнительных автобуса в разные районы.
Ранее мы писали, что в Петербурге проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://bit.do/vsisky