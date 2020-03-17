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В Петербурге пустят дополнительные автобусы
Сегодня, 14:48
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В Петербурге пустят дополнительные автобусы

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Всего 14 дополнительных автобусов по будням будут курсировать по востребованным маршрутам.

В понедельник, 13 сентября, на улицы Петербурга пустили дополнительные автобусы по востребованным маршрутам: №№20, 74, 161, 169, 114, 190, 140 и 133. Об этом сообщили в "Пассажиравтотрансе".

Отмечается, что по выходным увеличат количество подвижного состава на данных направлениях. Предприятие приняло такое решение, чтобы сократить время ожидания автобусов и сделать поездку для петербуржцев более комфортной.

Кроме того, с начала месяца было направлено 23 дополнительных автобуса в разные районы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма.

Фото: Piter.tv

Теги: пассажиравтотранс, петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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Волков Стас
Сегодня 15:15

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