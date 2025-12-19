В Петербурге запускают второй сезон зимней навигации с 15 января

Зимние суда на воздушной подушке выйдут на новые маршруты по Неве.

Второй сезон зимней пассажирской навигации на судах на воздушной подушке стартует в Санкт-Петербурге с 15 января, перевозчик расширил маршруты и увеличил вместимость флота.

Судоходная компания "Нева тревел" объявила о начале второго сезона зимней навигации на судах на воздушной подушке. В пресс-службе перевозчика сообщили, что в новом сезоне пассажирам будут доступны более вместительные суда и дополнительные направления прогулок.

В рамках подготовки к навигации компания ввела в эксплуатацию два новых судна проекта "Спутник 20" под названиями "Вихрь-1" и "Вихрь-2". Каждое судно рассчитано на перевозку до 18 пассажиров, что в два раза превышает вместимость судов предыдущего поколения "Снежок".

В зимнем сезоне сохранится классический экскурсионный маршрут "Зимний Петербург с Невы" с отправлением от причалов у Троицкого моста и у Медного всадника.

Также суда начнут курсировать по новому направлению в акваторию Финского залива. Маршрут проходит по Малой Неве к общественному пространству "Флагшток". Во время водной прогулки пассажиры смогут увидеть "Лахта центр" и "Газпром арену".

Фото: Piter.TV