В Петербурге запускают VR-экскурсии по утраченным или задуманным местам

Экскурсия длится 2 часа.

Проект "Петербург глазами инженера" и компания"ARVIZIO" запускают экскурсию с виртуальной реальностью "Несбывшийся и утраченный Петербург. Прогулка с VR от Петропавловской крепости до Исаакиевского собора". Премьера состоится 14 августа. Информация появилась на странице проекта в Facebook.

Петербуржцы смогут увидеть Петровский плашкоутный мост, памятник III, коммунистического интернационала (Башню Татлина), круглую Биржу Джакомо Кваренги, мост Кулибина и Исаакиевский собор Антонио Ринальди. Кроме того гостям и жителям культурной столицы расскажут, как раньше выглядела Петропавловская крепость, а также почему решили перестроить Исаакиевский собор и многое другое.

Экскурсия начинается у Иоанновского моста (со стороны Кронверкской набережной). Петербуржцы вместе с экскурсоводами прогуляются по городским достопримечательностям с очками виртуальной реальности. Заканчивается экскурсия у Исаакиевского собора.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет День памяти Александра Блока.

Фото: spb.engineer-history.ru