Организаторы подготовили экскурсии, выставку, а также посадят сирень.

В пятницу и субботу, 6 и 7 августа соответственно, в Петербурге пройдет День памяти Александра Блока, со дня смерти которого прошло сто лет, передает пресс-служба Государственного музея истории.

Так, 6 августа в 14:30 на улице Декабристов, 57 (у Музея-квартиры А. А. Блока) посадят кусты сирени.

После этого состоится торжественное открытие выставки "Памятник началу века…" в самом музее, а далее пройдет Литературно-музыкальная композиция "Опять весна одела острова...", прозвучат музыкальные произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и стихи поэта.

На следующий день пройдет минута памяти в последней квартире поэта, посещение Смоленского кладбища, в храме Воскресения Христова пройдет панихида, далее гости могут посетить могилу А. Блока на Литераторских мостках, а вечером в кабинете поэта прозвучат стихи в исполнении петербургских актеров.

Отмечается, что посетить Смоленское кладбище и могилу Александра Блока на Литераторских мостках Волкова кладбища в День памяти Александра Блока 7 августа можно в рамках автобусно-пешеходной экскурсия "Город мой неуловимый…".

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Фото: предоставлено ГМИ СПб