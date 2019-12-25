В Петербурге запустили сервис для жалоб на парковку во дворах

В ГАТИ отметили, что остается дождаться закона, который позволит вести борьбу с нарушителями.

В пятницу, 14 мая, в пресс-службе ГАТИ сообщили, что теперь петербуржцы смогут пожаловаться на неправильную стоянку автомобилей во дворе. Увидев машину на газоне, спортивной, детской площадке или перегораживающей внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, горожане могут пожаловаться в государственную административно-техническую инспекцию.

Для жалобы нужно предоставить фото нарушения и указать геолокацию. Полученные данные учтут для формирования маршрутов мониторинга в случае, если ГАТИ наделят соответствующими полномочиями. Таким образом, борьба с нарушителями будет вестись после принятия закона.

Проект изменения статьи 32 закона Петербурга "Об административных правонарушениях" все еще находится на рассмотрении в ЗакСе. Инициатива прошла первое чтение и окончательное ее принятие позволит расширить административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств: ГАТИ сможет привлекать нарушителей к ответственности.

Ранее мы писали, что в Петербурге вводятся новые ограничения движения для транспорта.

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