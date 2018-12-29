Безбилетных детей больше не будут высаживать из городского транспорта

Чиновники сочли, что отсутствие билета и высадка из транспорта - несоизмеримые вещи.

Сотрудники "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса" получили новые инструкции по обращению с несовершеннолетними "зайцами". Представители Комитета по транспорту разработали специальную памятку для кондукторов, что им следует делать, если ребенок отказывается покупать проездной билет.

Согласно новым условиям, безбилетника не могут высадить из транспортного средства. Дети смогут доехать до пункта назначения, но о происшествии следует сообщить диспетчеру компании-перевозчика. Однако, по информации от уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, правило действует в тем случаях, когда у несовершеннолетнего возникла проблема с проездным билетом или он забыл карточку дома.

Фото: Piter.tv