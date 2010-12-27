В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"

В Петербурге состоялось торжественное мероприятие, по закладке корабля противоминной обороны

Во вторник, 26 декабря заложили пятый по счету корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев". Торжественное мероприятия прошло территории Средне-Невского судостроительного завода, об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

"Средне-Невский завод стал флагманом судостроительной отрасли страны. Он специализируется на создании судов из композитных материалов, что является самым перспективным направлением в кораблестроении", – сообщил вице-губернатор города Сергей Мовчан.

Во время торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции. По распоряжению главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено имя Героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева. Морской тральщик "Яков Баляев" – это пятый по счету корабль и третий корабль серии, строительство которого началось на предприятии в этом году.

Корабль проекта 12700 был спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и представляет собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Его предназначение – поиск и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

Важно отметить, что водоизмещение тральщика составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла. Экипаж корабля составляет 44 человека.

Фото: сайт "Средне-Невский судостроительный завод"