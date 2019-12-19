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В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы наводнения
Сегодня, 19:35
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fvbykov

В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы наводнения

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Она будет закрыта до утра 6 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений, специалисты ФКП КЗС приняли решение закрыть дамбу. Это случилось из-за возможного подъема уровня воды в Неве выше критической отметки.

Распоряжение от ЦУКС ГУ МЧС России по СПб получено днем 5 февраля, а затворы опустят в 20:00 5 февраля. В зависимости от погодной обстановки водопропускные отверстия планируется открыть к 4:00 6 февраля.

При этом движение машин на КЗС будет проходить в штатном режиме.

До этого дамбу из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывали 21 января. 

Фото: ФКП КЗС / "Instagram"

Теги: дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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