В роддоме у беременной женщины диагностировали коронавирус

Весь медицинский персонал проверят на COVID-19.

В Петербурге у беременной женщины диагностировали коронавирус. В связи с этим СПб ГБУЗ "Родильный дом №16" временно прекратит прием пациентов. Об этом сообщила городская пресс-служба комитета по здравоохранению.

Молодую женщину на 28-неделе беременности с пневмонией перевели в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Она находится на искусственной вентиляции легких.

Контактный медицинский персонал изолировали в отделениях. Весь медицинский персонал родильного дома проверят на коронавирусную инфекцию.

Женщинам с новорожденными придется соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. Речь идет о тех, кого выписали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в родильных домах усилили меры защиты от вирусов.

Фото: СПб ГБУЗ "Родильный дом №16" / VK