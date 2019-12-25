В Петербурге закрыли четыре лаборатории после проверки

Во всех лабораториях проводили диагностику на коронавирус.

В понедельник, 1 марта, в ходе проверки Роспотребнадзора были закрыты четыре лаборатории, проводившие диагностические исследования на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку устроили внепланово и обнаружили нарушения. Всего было проверено 37 организаций и к каждой из них предъявили претензии. Нарушения касались требований санитарного законодательства. Отмечается, что были возбуждены дела об административных нарушениях.

Кроме того, суд приостановил деятельность четырех организаций.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 14 тысяч человек.

Фото: Piter.TV