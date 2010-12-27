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На Коломяжском проспекте оперативники закрыли ВИП-сауну с услугами "для взрослых"
Сегодня, 10:15
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lesjasap
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На Коломяжском проспекте оперативники закрыли ВИП-сауну с услугами "для взрослых"

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В Приморском районе Петербурга закрыта еще одна сауна, предоставляющая интим-услуги.

Правоохранительные органы закрыли бордель с проститутками на Коломяжском проспекте. В ходе оперативных мероприятий задержаны две жрицы любви и администратор заведения.

Полиция ворвалась в притон днем 27 февраля. Помимо “эксклюзивных” развлечений, в помещении находился обычный банный комплекс. Об этом сообщает представители пресс-службы ГУ МВД по региону. 

Нарушители законодательства были отвезены в Приморское отделение полиции. Там в отношении двух петербурженок были составлены административные протоколы за занятие проституцией. Еще один гражданин получил обвинение в получении дохода от незаконной деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело. 
 

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Теги: бордель , коломяжский проспект , притон , проститутки , сауна
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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