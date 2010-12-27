На четырех улицах в Петербурге обновили дорожное покрытие

Дорожные работы завершились в Центральном, Василеостровском, Выборгском и Адмиралтейском районах.

Во вторник, 27 августа, в Петербурге завершился ремонт четырех улиц, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Подрядчик выполнил ремонт покрытия проезжей части на площади 1,32 тыс. кв. метров и 1,45 тыс. кв. метров тротуаров на Прядильном переулке. Работы обошлись в 5,33 млн рублей.

На 16-17 линии В.О. отремонтировали участок протяженностью 2,55 км за 83,99 млн рублей.

Также дорожным покрытием и тротуарами занялись на Болотной улице в Выборгском районе. Стоимость работ на участке в 0,86 км составила 12,58 млн рублей.

Новый асфальт появился на улице Маяковского в Центральном районе. Для ремонта на участке длиной 1,31 км понадобилось 71,19 млн.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Гранитную улицу в Петербурге открыли после реконструкции.

Фото: gov.spb.ru