Уровень загрязнения на петербургских дорогах превышает норму в 70 раз

Больше всего грязи и пыли собрали в Приморском районе Петербурга.

Активисты движения "Красивый Петербург" совместно с участниками проекта "Делайте правильно!" измерили количество пыли на улицах и дворах Петербурга. В результате было зафиксировано 70-кратное превышение нормы загрязнения на дорогах Северной столицы. Больше всего грязи оказалось в Приморском районе. Об этом сообщают представители "Красивого Петербурга" у себя на страницы "ВКонтакте".

Согласно нормативу, в котором прописаны правила по благоустройству территории Петербурга, в период проведения каких-либо работ допускается наличие смёта и мелкого мусора на улицах города. Однако засоренность не должна превышать 30 грамм на квадратный метр. К слову, на одном квадратном метре в Приморском районе участники общественной инспекции собрали 2 кг 100 гр пыли. Это 70-кратное превышение нормы. Меньше всего грязи обнаружено на проезжей части Достоевской улицы. Там активисты движения обнаружили 255 г мусора на 1 кв. м. Это 8-кратное превышение нормы.

Фото: ВКонтакте / "Красивый Петербург"