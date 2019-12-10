Расклейщик объявлений о платной любви чуть не избил петербуржца

Нарушителя не устроило то, что активист начал снимать его на камеру мобильного телефона.

В центре Петербурга мужчина чуть не побил местного жителя на улице. Причиной агрессивного поведения стало то, что активист решил заснять на видео, как нарушитель расклеивает на рекламных щитах информацию о платной любви. на баннерах появились листовки с телефонами девушек, готовых за деньги предоставить свои услуги. Инцидент произошел вечером 9 декабря около дома 111-113 на Лиговском проспекте, около Московского вокзала.

Пострадавший выложил в социальные сети ролик с моментом нападения. Петербуржец объяснил, что сначала расклейщик объявлений размахивал руками и пытался угрожать. Он пытался заставить мужчину прекратить снимать его на видео. затем он ударил в лицо оператора.

Ранее активисты: "Городские власти не хотят бороться с незаконной рекламой в Петербурге".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Признавашкки

