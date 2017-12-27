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В Петербурге на дорогах зафиксированы аномальные пробки‍ для данного времени суток
Сегодня, 10:21
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lesjasap
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В Петербурге на дорогах зафиксированы аномальные пробки‍ для данного времени суток

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На дорогах Северной столицы образовались пробки больше, чем обычно.

Первый рабочий день недели начался для Петербурга с аномальных пробок. С утра сервис “Яндекс. Пробки” зарегистрировал транспортные заторы от семи баллов. Водители прокомментировали данную ситуацию так: “Это, конечно, понедельник, но не настолько же”.
 
Отметим, что сегодняшние “препятствия” на дорогах на три баллов выше, чем обычно. Чрезмерные пробки наблюдаются на Витебском и Коломяжском проспектах, Софийской улице.
 
Также из-за гололеда в различных частях города массово происходят ДТП. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.
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Теги: аварии , аномалия , витебский проспект , дтп , коломяжский проспект , начало недели , понедельник , пробки , рабочая неделя , софийская улица , транспорт , транспортный затор , утро
Категории: Новости СПб

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