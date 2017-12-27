В Петербурге на дорогах зафиксированы аномальные пробки‍ для данного времени суток

На дорогах Северной столицы образовались пробки больше, чем обычно.

Первый рабочий день недели начался для Петербурга с аномальных пробок. С утра сервис “Яндекс. Пробки” зарегистрировал транспортные заторы от семи баллов. Водители прокомментировали данную ситуацию так: “Это, конечно, понедельник, но не настолько же”.

Отметим, что сегодняшние “препятствия” на дорогах на три баллов выше, чем обычно. Чрезмерные пробки наблюдаются на Витебском и Коломяжском проспектах, Софийской улице.

Также из-за гололеда в различных частях города массово происходят ДТП. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.