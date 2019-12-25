В Петербурге зафиксировали снижение количества коронавирусных нарушений ограничений

Смольный продолжает рейды по барам.

В пятницу, 18 декабря, на брифинге для журналистов первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов заявил, что Смольный продолжает рейды по барам.

Проверки уже приносят свои плоды: специалисты заметили снижение числа нарушений коронавирусных ограничений. Так, вчерашний рейд, по словам Ситова, практически не выявил нарушений во всех районах города, кроме Центрального. Остальные заведения закрылись после 23 часов вечера. Чиновник оценил тенденцию, как положительную.

Рейды по барам продолжатся.

Ранее мы писали, что Смольный будет бороться с подпольными барами.

Фото: Piter.TV