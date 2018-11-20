В Петербурге выпало 50 сантиметров снега

Рекорд 2011 года - 73 сантиметра.

Высота выпавшего снега в Петербурге достигла рекордных значений в этом году. О том, что слой снега достиг 49-сантиметровой высоты, сообщил ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус.

В Питере мало проблем со снегом? Получите еще! Сегодня утром высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 49 см. Михаил Леус

Это самый большой рекорд за зиму 2018-2019 года. Однако, рекорд 2011 в Петербурге все еще не побит. Тогда метеорологи зафиксировали высоту снежного покрова в 73 сантиметра.

Фото: Piter.TV