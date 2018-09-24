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В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на адвоката Елену Пономареву
Сегодня, 20:07
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В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на адвоката Елену Пономареву

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сегодня, 7 июля, полиция задержала в Петербурге двух мужчин, подозреваемых в нападении на адвоката из Москвы Елену Пономареву. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 6 июля, на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Неизвестный облил Пономареву и ее знакомую зеленкой и скрылся. Пострадавшая утверждает, что у нее "ожог глаз 2-й степени". 

Подозреваемых 1984 и 1998 гг. рождения обнаружили в автомобиле сотрудники из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга занялась студенческими общежитиями.

Фото: Piter.TV

 

Теги: задержаны подозреваемые, уголовная статья хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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