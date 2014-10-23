  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга занялась студенческими общежитиями
Сегодня, 15:35
46
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга занялась студенческими общежитиями

0 0

Петербургскую прокуратуру заинтересовали проблемы студентов. В общежитии одного из городских вузов были выявлены нарушения.

Прокуратура Московского района Петербурга проверила исполнение законодательства при предоставлении общежития обучающимся образовательного учреждения высшего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в общежитии на Новоизмайловском проспекте были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также отмечается, что помещения давно не ремонтируются, а лифт в принципе не работает.

В этой связи прокурор района внес представление ректору института, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры по устранению нарушений. 

Ранее сообщалось, что петербуржец проделал дыру в стене для кражи имущества.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии