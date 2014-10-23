Петербуржец проделал дыру в стене для кражи имущества матери

Петербургская прокуратура защитила женщину, у которой сын украл деньги, чтобы потратить их на ставки. Мужчина потратил более 187 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по пунктам "а, г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе этого года обвиняемый пробил дыру в стене из своей комнаты в комнату матери, пока та была в больнице. Мужчина забрал принтер, телевизор, а потом проделал дыру в сейфе, из которого достал деньги и украшения.

Имущество сын продал, а более 187 тысяч рублей потратил на ставки и интернет-казино.

Ранее сообщалось, что у мужчины изъяли 800 литров незаконной алкогольной продукции в Петербурге.

Фото: Piter.TV