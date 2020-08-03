У мужчины изъяли 800 литров незаконной алкогольной продукции в Петербурге

Петербургская прокуратура заинтересовалась мужчиной, который хранил более 800 литров алкогольной продукции.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, осенью 2022 года обвиняемый приобрел 72 пластиковые канистры по 5 литров этилового спирта и 96 пластиковых канистр по 5 литров алкоголя на общую сумму более 300 тысяч рублей, которые незаконно хранил в арендованном помещении в Шушарах до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Дело передано в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

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