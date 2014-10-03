В Ленобласти вернули исчезнувшие надгробия на кладбище в Шлиссельбурге

Прокуратура Ленинградской области занялась вопросом исчезновения надгробий на кладбище в Шлиссельбурге. Недавно такая информация появилась в СМИ.

По поручению прокурора области Сергея Жуковского Кировской городской прокуратурой организована надзорная проверка публикации в СМИ о пропаже надгробий на Преображенском кладбище в Шлиссельбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, по результатам проверки были выявлены коррупциогенные факторы в постановлении главы администрации г. Шлиссельбурга "Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку надмогильных сооружений".

Кроме этого, были выявлены нарушения установленного им порядка выдачи таких разрешений по заявлениям граждан со стороны работников Муниципального казенного учреждения "УКХиО" г. Шлиссельбурга.

Ход расследования находится на постоянном контроле. Ранее демонтированные надмогильные сооружения были восстановлены,

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Фото: прокуратура Ленинградской области