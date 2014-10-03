Прокуратура Петербурга помогла вернуть пенсионерке 67 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Грецию

Петербургская прокуратура помогла пенсионерке вернуть деньги за несостоявшийся отпуск. Она обратилась в ведомство за помощью.

В прокуратуру Центрального района обратилась пенсионерка по вопросу оказания помощи в защите ее прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, еще в марте 2014 года между пенсионеркой и туристической компанией был заключен договор по подбору тура и организации поездки в Грецию. Стоимость услуг составила свыше 67 тысяч рублей.

Однако поездка не состоялась, а деньги пенсионерке не вернули. Прокуратура по итогам проверки в интересах заявительницы с учетом ее преклонного возраста направила в суд иск о взыскании оплаченных денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Ранее сообщалось, что петербурженка получила обвисшее веко после посещения косметолога.

Фото: unsplash.com