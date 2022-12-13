В Петербурге задержаны главврач и гинеколог, подозреваемые в торговле детьми

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

СК России по Санкт-Петербургу задержал двух женщин: 44-летнего главного врача и 37-летнего акушера-гинеколога одного из медицинских центров по подозрению в торговле людьми.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые, оказывающие платные услуги, в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий, заключили договор с иностранцем. Затем он также заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранец. Одного ребёнка мужчина увёз за границу, а второй скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Фото: pxhere.com