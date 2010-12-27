В Петербурге задержаны 5 человек в связи с незаконной банковской деятельность

В Петербурге было задержано 5 человек и возбуждено уголовное дело

Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Санкт-Петербурге.

“Злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц, открытых в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 миллиарда рублей”, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В конечном итоге было проведено свыше 40 обысков квартир и офисов фигурантов по этому делу и выявлено, что злоумышленники присвоили около 1% от перечисленных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”.

Фото: pixabay