Замглавврача Александровской больницы задержана за реанимацию 200 "мертвых душ"

В больнице по бумагам присутствовало более двухсот пациентов.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Александровской больницы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Задержана заместитель главного врача Людмила Рошковская. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача по неврологии отдела хозрасчетной деятельности СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Гласит сообщение пресс-службы

В соответствии с материалами уголовного дела известно, что подозреваемая с 2016 года и по настоящее время заставляла своих сотрудников заполнять медицинские карты пациентов с недостоверной информацией. Эти сведения должны были подтверждать факты нахождения пациентов в палатах реанимации и о получении ими медицинских услуг.

Установлено, что медицинский фонд выделил деньги в размере 65 тысяч рублей на госпитализацию 200 несуществующих пациентов.

Фото: Piter.TV