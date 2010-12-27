В Петербурге задержан вандал, сломавший скульптуру в Доме Кирилловых

Преступника, испортившего барельеф в Доме Кирилловых, задержали.

Полиция арестовала подозреваемого в вандализме. Молодой человек обвиняется в порче статуи юноши в Доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице. 27-летний петербуржец сломал голову гипсового барельефа и похитил. Правоохранительные органы изъяли предмет у преступника. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что инцидент произошел вечером 21 августа, а 24 числа возбуждено уголовное дело по факту вандализма. В здании, в котором произошло преступление в 1915 году снимала комнату известная поэтесса Анна Ахматова. В ее записях она называет дом “Пагодой”.