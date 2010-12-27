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В Петербурге найден отец-насильник трехлетней девочки из Тихвина
Сегодня, 14:36
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lesjasap
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В Петербурге найден отец-насильник трехлетней девочки из Тихвина

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Полиция Петербурга задержала педофила, изнасиловавшего собственную трехлетнюю дочь.

Правоохранительные органы задержали отца изнасилованной трехлетней девочки в Ленинградской области. Именно его считают виновным в сексуальном насилии над ребенком. По версии следствия, на даче в Тихвине гражданин систематически заставлял малышку вступать с ним в интимную связь.

По сведениям от представителей полиции, задержанному 39 лет. Он совершал сексуальные действия насильственного характера в период с мая по сентябрь 2017 года. В конечном счете о педофиле сообщила мать пострадавшего ребенка. После заявления в полицию, предполагаемый преступник скрылся из поля зрения родственников и близких друзей. В течение полугода оперативники разыскивали сбежавшего злоумышленника. Поймать мужчину удалось на территории Санкт-Петербурга.

В настоящее время делом занимаются сотрудники Следственного комитета по региону.
 

Теги: задержан , ленобласть , насилие , педофилия , ребенок , тихвин
Категории: Новости СПб

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