С подозреваемым работают полицейские.

Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины задержан. Об этом рассказали правоохранительные органы местным журналистам. Полиция провела специальную операцию в здании правительства в Киеве. В МВД подчеркнули, что к злоумышленнику применены меры, предусмотренные законодательством.

Известно, что с преступников велись переговоры. К месту происшествия были стянуты силы взрывотехнической службы. В Telegram-канале парламентарий из Верховной Рады Алексей Гончаренко написал о том, что по предположениям оперативники планировали штурм здания. Квартал был оцеплен полицией.



Фото: Telegram/Политика Страны