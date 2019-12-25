  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины задержан
Сегодня, 11:37
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины задержан

0 0

С подозреваемым работают полицейские.

Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины задержан. Об этом рассказали правоохранительные органы местным журналистам. Полиция провела специальную операцию в здании правительства в Киеве. В МВД подчеркнули, что к злоумышленнику применены меры, предусмотренные законодательством.

Известно, что с преступников велись переговоры. К месту происшествия были стянуты силы взрывотехнической службы. В Telegram-канале парламентарий из Верховной Рады Алексей Гончаренко написал о том, что по предположениям оперативники планировали штурм здания. Квартал был оцеплен полицией.


Фото: Telegram/Политика Страны

Теги: граната, задержан, кабмин
Категории: События на Украине, Мировые новости, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии