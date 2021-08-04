Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина Украины

Преступник заявил, что не уйдет из здания живым.

Неизвестный мужчина угрожает взорвать боевую гранату в помещении правительства Украины. Известно, что подозреваемый проник в помещение утром 4 августа. Ролик с места событий через собственный аккаунт на Facebook разместил местный политик и член Ирпенского городского совета Игорь Бондарчук. В кадре преступник заявил, что готов сесть в тюрьму на десять лет, но при этом добавил, что не планирует уходить из кабинета министров живым. В этот момент в здание свободно входят люди, а другие посетители выходят. Злоумышленник угрожает чиновникам, используя нецензурную лексику. Требования к властям он не выдвигает.

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