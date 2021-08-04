  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:42
173
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина Украины

0 0

Преступник заявил, что не уйдет из здания живым.

Неизвестный мужчина угрожает взорвать боевую гранату в помещении правительства Украины. Известно, что подозреваемый проник в помещение утром 4 августа. Ролик с места событий через собственный аккаунт на Facebook разместил местный политик и член Ирпенского городского совета Игорь Бондарчук. В кадре преступник заявил, что готов сесть в тюрьму на десять лет, но при этом добавил, что не планирует уходить из кабинета министров живым. В этот момент в здание свободно входят люди, а другие посетители выходят. Злоумышленник угрожает чиновникам, используя нецензурную лексику. Требования к властям он не выдвигает.

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом.

Видео: Telegram/Политика Страны

Теги: взрыв, граната, кабмин
Категории: События на Украине, Мировые новости, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии