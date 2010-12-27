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В Петербурге задержан мужчина насмерть забивший собутыльника‍ ногами
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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В Петербурге задержан мужчина насмерть забивший собутыльника‍ ногами

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Полиция нашла мужчину, подозреваемого в убийстве друга по пьяни.

Стало известно о смерти мужчины, который попал в больницу из-за отравления смесью веществ психотропного воздействия. Однако, погиб пациент не от этого, а от избиения приятеля. 
 
В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 30 октября поступил 37-летний петербуржец с острым отравлением. Мужчина скончался спустя несколько часов. Медики установили, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки и брюшной полости. ВРачи обратились в правоохранительные органы. Оперативники нашли собутыльника погибшего, который сознался в избиении своего друга. По словам задержанного, инцидент произошел вечером 29 октября. Известно, что обвиняемый начал руками и ногами избивать пьяного оппонента. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Теги: избиение , собутыльники , состояние алкогольного опьянения
Категории: Новости СПб

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