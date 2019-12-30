В Петербурге задержали юристку Марию Малышеву

Ранее Мария Малышева стояла в одиночном пикете.

У Гостиного двора задержали юристку Марию Малышеву, сообщает телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".

Мария Малышева стояла в одиночном пикете с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба (мне такое кино не нравится)".

Юриста сообщила, что ее задержали в кафе, когда она зашла после пикета. Ее должны доставить в 28 отдел полиции.

Ранее мы сообщали, что ветеран предложил Путину снять ограничения на президентский срок.

Фото: телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".