В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.

Накануне около четырех часов дня в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Водитель иномарки сбил 12-летнего подростка у дома №40 по проспекту Тореза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, 25-летний водитель "Хендэ Солярис" сбил на пешеходном переходе ребенка, который переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в детскую больницу с ушибом лица в состоянии средней степени тяжести. Водителя доставили в отдел в полиции, в его отношении составили административный протокол, предусматривающий выдворение из страны на родину.

Фото: Piter.tv