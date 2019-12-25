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В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе
Сегодня, 11:15
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В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе

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Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.

Накануне около четырех часов дня в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Водитель иномарки сбил 12-летнего подростка у дома №40 по проспекту Тореза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, 25-летний водитель "Хендэ Солярис" сбил на пешеходном переходе ребенка, который переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора. 

Пострадавшего доставили в детскую больницу с ушибом лица в состоянии средней степени тяжести. Водителя доставили в отдел в полиции, в его отношении составили административный протокол, предусматривающий выдворение из страны на родину.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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