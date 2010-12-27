В Петербурге задержали учительницу за секс с девятиклассником

Петербургская учительница соблазнила ученика частной школы.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям 134 и 135 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетним, и развратные действия). Учительница была задержана 24 января по месту жительства. Педагогу избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Инцидент произошёл в 2017 году. 34-летняя учительница частной школы посещала на дому школьника 2001 года рождения, который проживает на Московском проспекте. В январе этого года 40-летней матери школьника стало известно, что учительница 23 апреля 2017 года, находясь в ее квартире, совершила развратные действия и половое сношение с ее сыном. В то время подросток учился в 9 классе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Агентству не удалось найти педагога с именем подозреваемой на сайте школы. В штате учреждения на сегодняшний день числятся всего 19 учителей.