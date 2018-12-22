На Малой Садовой задержали пикетирующих за свободу Оюба Титиева

Полиция забрала с места акции и тех, кто был с плакатами, и тех, кто раздавал листовки, и обычных прохожих.

В Петербурге задержаны семеро участников акции поддержки главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Молодые люди устроили серию одиночных пикетов на Малой Садовой улице. Очевидцы событий рассказали, что правоохранительные органы задерживали не только активистов с плакатами, но и местных жителей, оказавшихся поблизости с местом происшествия.

Отметим, что представители закона заявили, что протест является экстремистским. Всех задержанных погрузили в автозак. Некоторые свидетели событий отмечают, что к молодым людям была применена сила. Далее протестующих направили в 78 отделение полиции.

Накануне, представителя организации "Мемориал" в Чечне приговорили к четырем годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в хранении наркотиков. Срок он отбудет на территории колонии-поселения. Оглашение приговора заняло у судьи около девяти часов.

Фото: Piter.tv