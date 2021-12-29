В Петербурге задержали участников группировки, продававшей персональные данные в интернете

Задержания прошли также в Саратове и Перми.

В понедельник, 21 февраля, стало известно о задержании шести членов группировки, которые продавали персональные данные пользователей интернет-банков, страховых компаний, удаленщиков в интернете, сообщили в РИА "Новости".

Сотрудники полиции изъяли золотые слитки, дорогие машины и 12 млн рублей. Так, было проведено 11 обысков дома у фигурантов и в офисах: изъяты мобильные телефоны, компьютеры, документы и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Фото: Piter.tv