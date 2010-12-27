В Петербурге задержали стрелявшего по полицейским водителя "Хаммера"

В Невском районе оперативники задержали мужчину, стрелявшего в представителей закона на Коломяжском проспекте.

Правоохранительные органы Петербурга задержали стрелка на “Хаммере”: недавно водитель с “Осой” напал на полицейских, производя по ним выстрелы. В ходе погони оперативникам не удалось поймать преступника. Однако, после удалось установить его местонахождение. Об этом рассказала представитель МВД Ирина Волк.

По словам официального лица, подозреваемого обнаружили дома у знакомой. В помещении также находилась дочь хозяйки квартиры по улице Полярников, 5. Гражданин скрывался в Невском районе, стараясь не выходить на улицу и не светить лицом. Сотрудники провели задержание без осложнений. В ходе выполнения оперативных мероприятий ребенок не пострадал.

Напомним, что 56-летнего мужчину обвиняют в стрельбе на Коломяжском проспекте 20 марта. Тогда двое злоумышленников начали пальбу по инспекторам. Одного из фигурантов дела поймали по горячим следам, второй смог сбежать. Причиной конфликта между сотрудникам правопорядка и бандитами стало законное требование открыть салон машины “Хаммер” для осмотра.

В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителей власти.



Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб