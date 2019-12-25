Для красного "Хаммера" персональным гаражом стал Казанский собор

Водителя не смутила парковка у исторического объекта.

Для красного "Хаммера" персональной парковкой стала территория Казанского собора. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Неизвестный автомобилист оставил дорогостоящую иномарку прямо между колоннадой исторического памятника архитектуры. Оставленный автомобиль не является новой моделью. Hummer H2 с 2002 года производился в США, а с 2004 года - в Калининграде. General Motors прекратил выпуск в 2009 году.

Ходят слухи, что в центре города проблема с парковочными местами. Но если подходить к поиску места с фантазией, то можно найти не просто свободные, но и очень комфортные места прокомментировал очевидец по имени Антон

Местный житель добавил, что условием для получения личного гаража с персональной крышей является отсутствие моральных принципов и хотя бы минимального уровня воспитания. Мужчина добавил с иронией, что в центре города находятся еще немало культурных объектов, у которых можно припарковаться.

Ранее жуткое ДТП на Биржевом мосту: "Хаммер" без колес и легковушка всмятку.

Фото: Фонтанка.ру

