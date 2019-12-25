Для красного "Хаммера" персональным гаражом стал Казанский собор

Для красного "Хаммера" персональной парковкой стала территория Казанского собора. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Неизвестный автомобилист оставил дорогостоящую иномарку прямо между колоннадой исторического памятника архитектуры. Оставленный автомобиль не является новой моделью. Hummer H2 с 2002 года производился в США, а с 2004 года - в Калининграде. General Motors прекратил выпуск в 2009 году.
Ходят слухи, что в центре города проблема с парковочными местами. Но если подходить к поиску места с фантазией, то можно найти не просто свободные, но и очень комфортные места
прокомментировал очевидец по имени Антон
Местный житель добавил, что условием для получения личного гаража с персональной крышей является отсутствие моральных принципов и хотя бы минимального уровня воспитания. Мужчина добавил с иронией, что в центре города находятся еще немало культурных объектов, у которых можно припарковаться.
Ранее жуткое ДТП на Биржевом мосту: "Хаммер" без колес и легковушка всмятку.
Фото: Фонтанка.ру
Обсуждение ( 8 )
А что тут такого, вы лучше власть ругайте. Все офисы шмофисы и весь сброд собрали в центре города, а человеку припоркаваться негде. Сам не раз приезжал по делам или просто с семьёй погулять а получалось что пару часов кружишь по центру и ищешь где бы тебе машину бросить..... Наладьте парковки для людей потом их хайте.
А вы из Питера? Никакого снобизма, но такое отношение к культурным местам наблюдаю именно от приезжих. Они не росли в этом и отношение к таким местам потребительское. Выводы исключительно статистические.
вот такой сброд как ты и заполонили весь центр города
Сказочный *****
Понапокупают машин, а потом жалуются.
Статья пустая. Вот хам, вот как он себя ведет. А дальше? Какие меры приняты, что сделала ГИБДД, куда сообщила Фонтанка? Просто описали очередное быдло.
Описали это тонко.
Там все время кто-нибудь паркуется. Местный житель завидует?
Скорее всего попенок заехал на работу.