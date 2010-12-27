На Коломяжском неизвестные на "Хаммере" обстреляли машину ГИБДД

На "Черной речке" преступники сбежали от полиции в ходе перестрелки.

В Приморском районе произошла очередная перестрелка преступников с правоохранительными органами. В ночь на 20 марта неизвестные злоумышленники на “Хаммере” пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Чтобы напугать представителей закона, разбойники использовали оружие. Очевидцы отмечают, что в ходе завязавшейся перестрелки никто не пострадал.

Инцидент произошел около съезда у моста на “Черной речке” на Коломяжской проспекте. Сначала преступники пытались отстреливаться при помощи автомата, но затем уехали по направлению к станции метро “Пионерская”. Машина ГАИ погналась за ними. Через полчаса полиция вернулась, чтобы собрать с места перестрелки использованные гильзы. О том, были ли пойманы нарушители - неизвестно. Официального комментария по поводу данного дела ведомство пока что не предоставило.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

