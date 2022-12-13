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В США спас свою машину от угона в драке с преступниками

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Полиция разыскивает подозреваемых.

В США спас свою машину от угона в драке с преступниками. Об этом сообщила полиция штата Коннектикут в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Роки-Хилл. Четверо неизвестных пытались угнать автомобиль Infiniti. Один из преступников проник в салон, но владелец машины подбежал к нему и ввязался в драку. Другие злоумышленники бросились на помощь к приятелю. Драка длилась около минуты.

После того, как кто-то закричал, что вызовет полицию, преступники скрылись с места драки на машине Mercedes-Benz. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта.

Видео: nbcconnecticut.com

Теги: драка, преступники, сша, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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