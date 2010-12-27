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В Петербурге задержали сотрудника ДПС, который якобы похитил человека
Сегодня, 19:58
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге задержали сотрудника ДПС, который якобы похитил человека

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Полицейский вместе с сообщниками посадил молодого человека в автомобиль и отвез в лесополосу.

Сотрудник ДПС Фрунзенского района  подозревается в похищении человека. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МВД по Петербургу.

Оказалось, что полицейский вместе с сообщниками посадил молодого человека в автомобиль и отвез в лесной массив для того, чтобы получить от него признание в совершенном преступлении.

На данный момент, проводится служебная проверка всех обстоятельств этого дела. 

 

В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам., рассказывают в ведомстве.

СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека", сотрудников ДПС уже заключили под стражу. 

Фото: Pixabay

 

Теги: петербург , похищение человека
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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