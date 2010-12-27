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В Петербурге задержали сообщницу мужчины, ранившего водителя автобуса с детьми
Сегодня, 14:18
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lesjasap
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В Петербурге задержали сообщницу мужчины, ранившего водителя автобуса с детьми

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Оперативники разыскали соучастницу преступления на Октябрьской набережной.

В ночь на 28 декабря задержана подозреваемая в соучастии в нападении на водителя автобуса, перевозившего детей. Женщине “кавказской” национальности предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения злоумышленницы.
 
Известно, что сообщница преступника, поранившего шофера ножом, дает признательные показания. Сообщается, что петербурженка битой ударила пострадавшего, который сейчас находится в больнице.
 
Напомним, что инцидент произошел 25 декабря на Октябрьской набережной Двое разбойников напали на петербуржца. Агрессивное поведение было вызвано дорожным конфликтом. В то время, как мужчина и женщина ранили водителя автобуса, в транспортном средстве находились дети. 
Теги: автобус с детьми , октябрьская набережная , преступница , признательные показания , ранение
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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