В Петербурге задержали сообщницу мужчины, ранившего водителя автобуса с детьми

Оперативники разыскали соучастницу преступления на Октябрьской набережной.

В ночь на 28 декабря задержана подозреваемая в соучастии в нападении на водителя автобуса, перевозившего детей. Женщине “кавказской” национальности предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения злоумышленницы.

Известно, что сообщница преступника, поранившего шофера ножом, дает признательные показания. Сообщается, что петербурженка битой ударила пострадавшего, который сейчас находится в больнице.

Напомним, что инцидент произошел 25 декабря на Октябрьской набережной Двое разбойников напали на петербуржца. Агрессивное поведение было вызвано дорожным конфликтом. В то время, как мужчина и женщина ранили водителя автобуса, в транспортном средстве находились дети.