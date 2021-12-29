Сына, мать которого нашли мертвой в квартире на проспекте Науки, задержали

Он находится в изоляторе временного содержания.

В Петербурге задержали сына, мать которого нашли мертвой в квартире дома по проспекту Науки. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, вечером 30 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 70-летней петербурженки. Она рассказала, что ее 70-летняя знакомая не вышла на работу, на телефон не отвечает, дверь в квартиру не открывает.

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые услышали за дверью женщины странные звуки. Поэтому они приняли решение вскрыть дверь квартиры, расположенной в доме №55 по проспекту Науки. В одной из комнат на кровати они увидели тело той самой знакомой, которую, судя по следам на шее и гематомам на лице, душили и били. В ванной же полицейские нашли 45-летнего сына пенсионерки, который находился без сознания. На шее у него были обнаружены две резаные раны. Мужчину отправили в Елизаветинскую больницу.

В среду, 12 января, мужчину выписали из больницы и тут же задержали по подозрению в убийстве матери. Он находится в изоляторе временного содержания.

Фото: Piter.TV