В Петербурге задержали семь человек после конфликта в кафе

Накануне около трех часов ночи в кафе на проспекте Маршала Жукова из-за конфликта между посетителями были задержаны семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Привыбшие на место сотрудники полиции пресекли конфликт и выяснили, что около половины третьего часа ночи администратор сообщил, что заведение закрывается и пора покидать помещение, и встретил сопротивление посетителей.
В полицию доставили молодых граждан страны ближнего зарубежья. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновению сотрудникам полиции.
Ранее мы писали, что в "Крестах" убили заключенного.
Фото: Piter.tv
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