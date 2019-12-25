В Петербурге задержали семь человек после конфликта в кафе

Задержанных привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и о неповиновение зако­нному распоряжению сотрудника полиции.

Накануне около трех часов ночи в кафе на проспекте Маршала Жукова из-за конфликта между посетителями были задержаны семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Привыбшие на место сотрудники полиции пресекли конфликт и выяснили, что около половины третьего часа ночи администратор сообщил, что заведение закрывается и пора покидать помещение, и встретил сопротивление посетителей.

В полицию доставили молодых граждан страны ближнего зарубежья. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновению сотрудникам полиции.

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Фото: Piter.tv